Mann (28) brøt fartsgrensen tre ganger på under to timer

En 28 år gammel mann fra Bergen er dømt til 21 dagers fengsel og tap av førerkort i 13 måneder etter brudd på vegtrafikkloven.

I februar i år skal mannen ha brutt fartsgrensen totalt tre ganger i løpet av under to timer. Han skal ha kjørt i 139 km/t i en 80-sone. Like etterpå ble han målt til 111 km/t i en 80-sone. I det tredje tilfellet, skal han ha kjørt i 91 km/t i en 70-sone.

I tillegg ble mannen dømt for å bryte fartsgrensen én gang i april i år.

Mannen tilstod og godtok dommen.