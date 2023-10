– Jeg bruker buss eller bane hver dag, så det vil påvirke meg ganske mye hvis prisene går opp.

Studenten Celine Opdal Zachariassen reiser kollektivt til skolen, trening og for å komme seg til Bergen sentrum.

Fra nyttår kan prisene på månedskortet i Bergen øke med 10 prosent. Det vil si 75 kroner mer for voksne og 45 kroner mer for studenter i måneden.

Hvis det blir dyrere, sier studenten at hun må vurdere å droppe månedskortet.

– Da må jeg heller kjøpe enkeltbilletter og reise mindre. Det vil ha mye å si for min hverdag, sier Zachariassen.

Blodrøde tall for kollektivtrafikken

Prisstigningen på strøm, drivstoff og ettervirkningene av korona, har ført til blodrøde tall for kollektivtrafikken.

Så langt i år har fylker med større byer gått flere hundre millioner kroner i minus hver på buss, bane og trikk.

Dersom gapet ikke blir dekket inn av staten, kan konsekvensen bli kraftig økning av billettprisene og kutt i tilbudet fra nyttår, frykter fylkespolitikerne i en rekke fylker.

KAN ØKE MED 10 PROSENT: Prisene for buss, bane og ferge kan øke med 10 prosent dersom Vestland fylkeskommune ikke blir kompensert for ekstrautgiftene, sier fylkesordfører Jon Askeland (Sp). Foto: Bård Nafstad

Blant dem er fylkesordfører i Vestland, Jon Askeland (Sp).

Bare i fylket hans står nå kollektivbudsjettet med 300 millioner kroner i minus.

– Vi har valgt ikke å øke billettprisene i år for å ikke legge større press på folks privatøkonomi, men nå står vi en skvis og dette går ikke opp for oss lenger, sier Askeland.

Og Vestland står ikke alene med utfordringene.

– UPOPULÆRE GREP: Fylkesordfører i Vestland, Jon Askeland (Sp), frykter fylkeskommunen må ta upopulære grep for kollektivtrafikken. Foto: Oskar Rennedal / NRK

Store utfordringer i storbyene

Tallene NRK har fått fra fylkeskommuner med større byer, viser en lignende trend:

Oslo har hatt ekstrautgifter på over 500 millioner kroner

Viken har etterbevilget kollektivbudsjettet med 500 millioner kroner

Trøndelags kollektivbudsjett er sprengt med 215 millioner kroner

HALV MILLIARD: Oslo har pumpet over en halv milliard kroner inn i kollektivtrafikken for å få hjulene til å gå, opplyser byrådsavdelingen for miljø og samferdsel. Foto: Tore Ellingseter

– Det er få muligheter for å kutte, derfor er vi helt avhengige av å bli kompensert av regjeringen og Stortinget, skriver fylkesordfører i Trøndelag Tore O. Sandvik (Ap) i en e-post.

– Det må komme en kraftig styrking i statsbudsjettet både for kollektiv og fylkesveier. Vi må vurdere høyere priser og kutt i tilbud dersom det ikke skjer, skriver fylkesråd for samferdsel i Viken, Olav Skinnes (Sp) i en e-post.

Regjeringens forslag til statsbudsjett blir offentliggjort fredag. Samferdselsdepartementet ønsker derfor ikke å kommentere saken nå.

– FÅ MULIGHETER TIL KUTT: Fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) i Trøndelag, skriver at store deler av ekstrautgiftene er knyttet til lovpålagte oppgaver som skoleskyss. Foto: Bent Lindsetmo

Legger frem redningspakke på 1,2 milliarder

Prisene for de varene og tjenestene reiseselskapet Ruter kjøper i Oslo har økt dobbelt så mye som den generelle prisveksten i år.

Det har medført at byrådet i hovedstaden har kompensert ekstrautgifter i kollektivtrafikken med over en halv milliard kroner fra egen kommunekasse.

–Hvis ikke Ruter får penger, så må de kutte ned på antall avganger. Vi vet at flere da vil velge bilen. Da havner vi raskt i en ond spiral med enda mindre inntekter til kollektivselskapene, sier byrådssekretær for miljø og samferdsel, Martin Nielsen (MDG).

For å unngå kutt i tilbudet eller å øke billettprisene mye de kommende årene, legger byrådet nå frem en pakke på 1,2 milliarder kroner for bystyret.

I tillegg forventer byrådet at regjeringen styrker kollektivøkonomien i statsbudsjettet.

– Som et minimum må prisveksten på strøm og andre ting som er viktig for kollektivtrafikken, bli kompensert. Hvis ikke frykter jeg dårligere kollektivtilbud landet over. Da spøker det enda mer enn før både for våre egne og statens mål om redusert trafikk og utslipp, sier Nielsen.

FRYKTER OND SPIRAL: Martin Nielsen som er byrådssekretær for miljø og samferdsel i Oslo (MDG), frykter at flere velger bilen dersom kollektivtilbudet blir dårligere og dyrere. Foto: Sturlasson / www.sturlason.no

Forsker: – Kollektivtransporten ekstra presset

Økte priser og renter har satt sitt preg på samfunnet. Kollektivtransporten har trolig blitt ekstra hardt rammet, forklarer forsker Nils Fearnley ved transportøkonomisk institutt.

– Prisen på strøm og diesel har økt, det har også rentekostnadene. I tillegg har lønnskostnadene også bidratt til økning. Så til sammen har nok kostnadene til kollektivtransporten økt mer enn prisstigningen ellers i samfunnet, sier han.

På toppen av dette er det fortsatt lavere billettinntekter nå enn før pandemien, legger Fearnley til.

Hvis ikke fylkeskommunene blir kompensert for ekstrautgiftene, mener han det er viktigere å bevare rutene enn å holde prisene lave:

– Hvis man må velge mellom pest og kolera, så tror jeg det er viktigere å bevare rutetilbudet og heller dessverre økt prisene. Men ingen av delene er ønskelig eller bra for kollektivtransporten, sier Fearnley.

Ville prioritert nok bussavganger

(Fra venstre) Alfred Andersen Våge, Luca-Kristina Solheim og Amanda Kvammen går på musikklinjen på videregående i Bergen. Foto: Linnea Skare Oskarsen

15 år gamle Luca-Kristina Solheim bor i Åsane utenfor Bergen og betaler bussbilletten inn til Bergen selv.

Hun synes prisene allerede er stive, men hvis hun måtte velge mellom dyrere billetter og rutetilbudet, er svaret enkelt:

– At bussen går nok ganger. Forsinkelser er stress når du skal et sted etter skolen. Så lenge du kan regne med at bussen kommer presis, kan jeg betale mer, sier Luca-Kristina.

Hun, Alfred Andersen Våge (15) og Amanda Kvammen (15) går sammen på musikklinjen på videregående. De forteller at det er dyrt å komme seg rundt til spillejobber.

Kvammen er i tillegg fra Førde. Det betyr også en del reising med buss:

– Det koster veldig mye å dra frem og tilbake for å besøke venner. Nå har jeg brukt ungdomsbilletten som jeg synes er veldig bra, så håper de fortsetter med det, sier hun.