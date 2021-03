Kaia (14) og Dilyar (15) er elevar på Førde ungdomsskule. Dei fortel at helsesjukepleiaren er viktig for å skape trivsel på skulen og kunne tenkt seg at ho var der oftare.

– Helsesjukepleiaren er viktig for at me skal ha nokon å snakke med, seier Kaia.

Helsesjukepleiaren er blant anna eit lågterskeltilbod som er gratis for alle elevar (sjå meir info i faktaboks)

Helsesjukepleiar Ekspandér faktaboks Helsesjukepleiar (tidlegare helsesøster) er ein sjukepleiar med vidareutdanning i helsefremjande og sjukdomsførebyggande arbeid retta mot barn, unge og deira familiar. Vanlege arbeidsoppgåver for ein helsesjukepleiar er: Undersøke, vaksinere og gje råd til barn, unge og foreldre om helse og oppvekst

Rettleie i spørsmål om helse, utvikling, oppvekst, samliv, seksualitet og prevensjon

Dra på heimebesøk og drive anna oppsøkande verksemd

Bygge nettverk og drive miljøarbeid for barn, ungdom og familiar

Samarbeide med blant anna skule om arbeids- og læringsmiljø

Kartlegge, planlegge og organisere tiltak i samarbeid med andre faggrupper og etatar

Opplysningsverksemd og førebyggande helsearbeid om blant anna psykisk helse, vald og seksuelle overgrep Ein helsesjukepleiar har kunnskap om helsetiltak retta mot individet, grupper eller samfunnet. Helsesjukepleiaren har ei sentral rolle i å støtte og rettleie barn og unge med spesielle behov for oppfølging på grunn av sjukdom, funksjonsnedsetting, omsorgssvikt eller risiko for omsorgssvikt. Kjelde: utdanning.no

– Me har sett eit aukande behov for helsesjukepleiaren under pandemien, seier rektor Hallgeir Hamre på Førde ungdomsskule.

Fleire og meir krevjande oppgåver

Ein fersk rapport frå Sintef viser at ein i dag har 3585 årsverk med helsesjukepleiarar. Ifølge Helsedirektoratet sine fastsette normtal burde talet vore 5663 årsverk, som vil seie at ein manglar 2078 årsverk.

Normtal frå 2010 Ekspandér faktaboks Helsedepartementet er i gang med å lage nye verktøy for å berekne kor mange helsesjukepleiarar kommunane treng. Enn så lenge gjeld normtala frå 2010. 800 elevar per helsesjukepleiar i vidaregåande skule

550 elevar per helsesjukepleiar i ungdomsskulen

300 elevar per helsesøster i barneskulen

65 fødslar per år per helsesjukepleiar på helsestasjon Kjelde: SINTEF

I tillegg viser rapporten at oppgåvene til helsesjukepleiaren blir stadig meir utfordrande. Fleire barn og familiar tek opp problematikk som er knytt til psykisk helse og vald. Dei har og fått fleire lovpålagde arbeidsoppgåver, som fører til at helsesjukepleiaren må velje vekk andre viktige oppgåver.

Tala er ei underdriving

– At det manglar over 2000 årsverk er ei underdriving, seier leiaren i landsgruppa av helsesjukepleiarar i NSF Ann Karin Swang.

ØYREMERKING: Ann Karin Swang ynskjer at regjeringa skal øyremerke midlane til helsestasjons- og skulehelsetenesta. Foto: NSF

Ifølge Swang er mangelen sett ut ifrå normtal som vart lovpålagde i 2010. Sidan då har yrket endra seg mykje, og arbeidsoppgåvene er blitt fleire og meir tidkrevjande.

Leiaren seier at helsesjukepleiarar frå heile landet fortel om vanskelege prioriteringar i arbeidsdagen, stillingar som blir kutta og ei auka arbeidsbelastning.

– Me har hamna i ein vond sirkel, seier Swang.

Ifølge ho er utfordringane at dei utdannar for få helsesjukepleiarar, at fleire kommunar ikkje prioriterer midlar til tenesta, og at det finst for mange prosjektstillingar og for få faste stillingar.

Vart omdisponert til smittevern

Swang fortel at i tillegg til helsestasjons- og skulehelsetenesta har helsesjukepleiaren spisskompetanse på smittevern i kommunane.

NRK har tidlegare skrive om helsesjukepleiarar som vart omdisponerte til smittevern og testarbeid. Dette førte til mykje frustrasjon blant helsejsukepleiarar i fleire kommunar då det gjekk hardt ut over oppfølginga av barn og unge.

Skal romme alle

PÅ HELSESTASJONEN: Burdahl og Ørstavik deler på stillinga som assisterande einingsleiar i helsestasjons- og skulehelsetenesta i Sunnfjord kommune. Dei opplever ofte å hamne i ein skvis i prioritering av arbeidsoppgåver. Foto: Ingeborg Kløve-Graue / NRK

På helsestasjonen i Sunnfjord kommune svarar helsesjukepleiarane eit rungande ja til spørsmålet om dei opplever ei auka arbeidsbelastning.

– Me er eit lågterskeltilbod, og det gjer det ekstra vanskeleg å måtte seie at ein ikkje har tid eller at nokon må vente, seier helsesjukepleiar Edith Burdahl.

– Det kan vere belastande for den enkelte helsesjukepleiar, seier helsesjukepleiar Kristine Ørstavik.

Dei siste åra har dei fått fleire komplekse oppgåver med å tematisere psykisk helse, vald og seksuelle overgrep. Dei fortel at med meir fokus så oppdagar dei også fleire tilfelle, som gjer det ekstra viktig med nok tid, ressursar og god kompetanse for å møte problema på riktig måte.

– Me kan ikkje berre kartlegge kva som skjer – me må og følge det opp, seier Burdahl.

Dei legg begge til:

– Me må ta barn på alvor når dei fortel.

Blir ikkje utdanna mange nok

Ellen Margrethe Carlsen er direktør for avdeling barne- og ungdomshelse i Helsedirektoratet. Ho viser til at Sintef-rapporten tek utgangspunkt i innrapporterte årsverk i Helsedirektoratets kartlegging frå 2016 og berekna behov i 2019.

– Det har derimot sidan 2016 vore ein auke med 400 nye årsverk, eller 16 prosent, og underdimensjoneringa er derfor ikkje så stor som rapporten beskriv, opplyser Carlsen.

Ho legg til at KOSTRA-tala viser at auken i årsverk har styrkt dekninga målt i årsverk pr. 10 000 innbyggjarar i aldersgruppene 0–5 og 0–20 år over fleire år

Likevel: Rapportering frå statsforvaltarar, tilbakemeldingar frå tenesta og statistikk frå SSB tyder på at det ikkje blir utdanna nok helsesjukepleiarar til å dekke ledige stillingar i alle kommunane i landet.

– Helsedirektoratet følger situasjonen, seier Carlsen.