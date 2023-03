Mange vinnarar frå vest

15 av vinnarane i Returkartonglotteriet i fjor var frå Vestland. Det gjer at fylket er nest best i landet. Sidan 1997 har Grønt Punkt Norge delt ut premiar til folk som er flinke til å kjeldesortere drikkekartongane sine. For å vinne må du skrive namn og telefonnummer på drikkekartongen før du sorterer han. Vinnarane frå Vestland har fått 10 000 kroner kvar.