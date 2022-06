Mange utan dekning

Det er brot på ein fiberkabel på strekninga frå Loen til Briksdalen i Stryn. Dette fører til problem for fleire hundre breiband- og telefoni-kundar, seier Bjørn Amundsen i Telenor. Også åtte basestasjonar er ute av drift. Feilen blei meldt like før kl. 5. og Amundsen håper at feilen er retta i løpet av føremiddagen.