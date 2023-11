Mange tunnelar oppfyller ikkje krava

Mange norske vegtunnelar oppfyller ikkje EU sine krav til tryggleik, skriv Teknisk Ukeblad.

Sjølv om Noreg fekk dispensasjon frå krava fram til 2019, er det framleis 39 tunnelar som ikkje tilfredsstiller minstekrava, og 25 av dei ligg på Vestlandet.

Det er fleire enn 1200 vegtunnelar her i landet, og i snitt er det branntilløp i to av dei kvar måned, ifølgje Teknisk Ukeblad. Krava i EU kom i 2004 for å redusere talet på tunnelbrannar og betre den generelle tryggleiken i Europa.