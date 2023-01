Mange stengde fjellovergangar

E16 Filefjell: Ope

Rv. 52 Hemsedalsfjellet: Kolonnekøyring

Rv. 7 Hardangervidda: Kolonnekøyring for bilar over 7,5 tonn. Stengt for personbilar

E134 Haukelifjell: Stengt

Rv. 13 Vikafjellet: Stengt

Fv. 50 Aurland – Hol: Stengt

Fv. 53 Tyin – Årdal: Stengt

E134 Seljestad - Håra – Ullensvang: Stengt