I industristaden Svelgen i Bremanger i Sunnfjord, ønskjer presten no å få fleire på gudsteneste. Innbyggartalet i kommunen er 4000.

– Svelgen er eit samfunn med mange skiftarbeidarar. Det er mange som ikkje har høve til å gå i ei vanleg søndagsgudsteneste, seier vikarprest i Svelgen, Stein Oltedal til Firdaposten.

– Ei kvardagsgudsteneste er kanskje lettare å kome på, seier han til NRK.

Han understrekar at gudstenestedagen framleis er søndag. Tysdagsgudstenestene kjem i tillegg.

– Kanskje gjer det at vi får kontakt med nye menneske som i neste omgang trekker inn mot søndagar, seier han.

TENKJE NYTT. – Svelgen er eit samfunn med mange skiftarbeidarar. Det er mange som ikkje har høve til å gå i ei vanleg søndagsgudsteneste, seier prest i Svelgen, Stein Oltedal (til høgre i bilete). Foto: Arne Stubhaug / nrk

– Einaste måte vi kan lære noko nytt

– Det som skjer i Svelgen er veldig spennande. Dei har sett at lokale forhold gjer det vanskeleg for fleire å delta i vanlege søndagsgudstenester, seier Kjetil Sigerseth i Norges Kristne Råd (NKR).

Han er prosjektleiar for NKR si satsing «Kyrkje på nye måtar», som er inspirert av den engelske satsinga «Fresh Expressions of Church», som eksperimentar med nye former for gudsteneste.

– Det er ikkje gitt at alle nye idear blir ein kjempesuksess, men dette er den einaste måten vi kan lære noko nytt om korleis vi kan vere kyrkje i dag, seier Sigerseth.

EINASTE MÅTE: – Det er ikkje gitt at alle nye idear blir ein kjempesuksess, men dette er den einaste måte vi kan lære noko nytt om korleis vi kan vere kyrkje i dag, seier Kjetil Sigerseth. Foto: Privat

Årsrapporten til Den norske kyrkje for 2019 viser ein svak nedgang i gudstenestesøket, i tråd med det siste tiåret.

Ein av fem medlemmer (18 prosent) sa at dei hadde vore på gudsteneste utanom dåp, konfirmasjon, vigsel, gravferd eller julaftan.

87 prosent besøkte kyrkja i ein eller annan samanheng.

– Vi ser at kyrkja i dag har ein annan plass i samfunnet enn for få år sidan. Det gjer at kyrkjene må spørje seg korleis kyrkja kan sjå ut for menneske her hos oss, i dag, seier Sigerseth.

– Mykje av det kjente vil bestå, men nye møteplassar og nye måtar å vere til stades på i menneska sine liv, vil sjå dagens lys.

– Må sjå menneska der vi bur

Olav Fykse Tveit er preses og leiar for biskopane i Den norske kyrkje.

– Kyrkja er kyrkje alle dagar, og må vere kyrkje slik at den er der og når folk kan møtast eller har bruk for kyrkja, seier han.

– Som kyrkje må vi sjå menneska der vi bur, seier generalsekretær i Noregs Kristne Råd, Erhard Hermansen.

Han meiner det «ikkje er evangeliet som treng å bli fornya, men innpakninga».

Bjørgvin-biskop Halvor Nordhaug seier også velkomen til «kvardagsgudstenester», som ikkje er eit nytt fenomen.

– Når tilbodet kjem i tillegg til dei ordinære søndagsgudstenestene i kyrkja, er dette berre strålande, seier han.

STRÅLANDE: – Når tilbodet kjem i tillegg til dei ordinære søndagsgudstenestene i kyrkja, er dette berre strålande, seier Bjørgvin-biskop Halvor Nordhaug. Foto: kirken.no

– Dette har eg stor sans for

Bremanger-ordførar Anne Kristin Førde (Ap) synest den nye gudstenesteplanen i kommunen er spennande.

– Eg hopar dei lykkast og att dei får betre besøkstal enn i dag. Eit sokneråd som tilpassar seg, og tenkjer nytt har eg stor sans for, seier ho.