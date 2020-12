Mange nye medlemer i mållaget

Det er over 30 år sidan det har vore så mange medlemer i Noregs Mållag. Leiar Peder Lofnes Hauge seier at det er svært gledeleg at dei i år har nådd målet om 14.000 medlemer. – Dette gir oss styrke i kampen for nynorsken og dialektane, seier Hauge.