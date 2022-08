Mange møtte ikkje til studiestart

Berre 85 prosent av dei nye studentane med tildelt plass møtte til studiestart i Sogndal, skriv Sogn Avis. Tone Skjerdal ved høgskulen seier at sviktande studentoppmøte er ei alvorleg sak. – Studieporteføljen betyr noko for heile høgskulen. Dette er den viktigaste delen av økonomien vår, seier ho. Færre studentar får også følgjer for lokalsamfunnet. Tidlegare år har det vore vanskeleg å skaffa hyblar, men i år er det mange ledige, ifølgje avisa.