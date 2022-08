Mange lik på norske gravplassar rotnar ikkje

Frå jord er du komen. Til jord skal du bli. Men det kan ta lang tid.

I utgangspunktet skal ein gravlagd kropp bli gjort om til jord på 20 år, slik kravet til gravplassar faktisk er i norsk lov.

Grunna dårleg jord på fleire gravplassar kan det ta det ti gongar så lang tid.

– Det er eit problem generelt i Noreg, seier Inghild Halvorsen Økland ved NIBIO.

Det viser ei fersk undersøking av 73 graver i Bergen, Bærum, Oslo, Sandnes, Stavanger og Trondheim.

– Kan risikera å finna heile kroppar

Halvorsen Økland seier at dei kan finna relativt intakte kroppar når dei opnar graver for å bruka dei om att.

– Når ein grev opp gravene etter 20, 40 eller 60 år, så kan ein risikera å finna heile kroppar. Og som ikkje kjem til å bli broten ned på 50 år til, seier Halvorsen Økland.

Når ein blir gravlagd i leire eller veldig komprimert jord, i staden for luftig sandjord, slepper det ikkje oksygen ned i grava.

Feittvevet i kroppen blir då omdanna til såkalla likvoks, som ikkje rotnar.

Det kan gå 100 til 200 år eller meir før restane er borte, ifølge forskaren.

I nokre tilfelle er den avdøde fullt attkjennande fleire tiår etter gravferda, då både hud, hår, tekstilar og ansiktstrekk består.

Av og til er lik så godt bevarte at ein kan kjenna att trekk i ansiktet deira.

Fjerning av graver Ekspandér faktaboks En ansvarlig for et gravminne kalles en fester. Etter fredningstiden, som er 20 år for urnegrav og 25 år for kistegrav, kan man bruke en grav om igjen, dersom fester ikke ønsker å holde graven lenger. Om det ikke er mer igjen i graven enn grove knokler, kan graven brukes på nytt. Da graves knoklene lenger ned i jorden, og en ny kiste kan gravlegges over. Er det mer i graven enn grove knokler, blir graven lukket igjen. Når festet opphører, skal festeren om mulig gis anledning til å fjerne gravminne og lignende innretning fra gravplassen. Det som ikke er fjernet fra gravplassen innen seks måneder etter festets opphør, tilfaller gravplassen. Gravminne av kunstnerisk eller kulturhistorisk verdi skal om mulig bli stående på gravplassen. KILDE: Gravferdsloven og Gravferdsmyndigheten.

Halvparten av gravplassane i Bergen for dårlege

Inghild Hareide Hansen er gravplassjef i Bergen kyrkjelege fellesråd.

– Då me gjekk heilt ned i grava for å sjå korleis det såg ut, det var ei skilsettande oppleving for oss alle, seier Hareide Hansen.

Laksevåg gravplass i Bergen er ein av fleire gravplassar der jorda ikkje fungerer som ho skal.

Gravplassjefen meiner ein må unngå dei same feila igjen.

– I verste fall kan ein få gravplassar ein berre kan bruka ein gong og kanskje er ein nøydd å bruka meir areal enn ein i utgangspunktet treng.

Ho håpar dei får meir pengar til å byta jorda på gravplassane.

– Det er ei så viktig sak at dei døde blir behandla så skikkeleg som mogleg, og at det blir løyvd pengar både i Bergen og elles i landet sånn at gravplassane får den standarden dei skal ha, seier Hareide Hansen.