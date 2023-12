– Jeg var veldig mye med besteforeldrene mine i barndommen, men det falt meg aldri inn å spørre dem om deres liv. De var jo så nysgjerrige på mitt, forteller Julie Strand Klausen fra Haugesund, nå bosatt i Bergen.

I 2015 skjedde det noe som fikk Julie til å innse at hun egentlig ikke kjente farfaren sin særlig godt.

Tre år senere døde han.

Nederst i saken får du tips til hvordan du kan bryte mønsteret og bli kjent med de rundt deg.

Hvem er farfar?

– Da jeg startet på et studium i geografi i 2015, føltes det som at jeg tok et karrierevalg ganske langt vekk fra den veien familien min har gått, sier Julie.

Familien hennes består av mange leger og lærere. Hun følte at studievalget brøt med familiens tradisjoner og forventninger.

Natur og bærekraft har blitt en viktig del av Julie. Det var en interesse som særlig blomstret etter hun ble bedre kjent med farfaren sin. Foto: Privat

Men det viste seg at hun faktisk hadde gått i et familiemedlems fotspor uten å vite det.

– Da jeg kom hjem i høstferien etter å ha kommet inn på studiet, besøkte jeg besteforeldrene mine. Da sa farfar:

«Ja, men da skal du jo få mine bøker!»

Julie ble overrasket. Hvorfor hadde hun aldri visst at farfaren hadde studert geografi?

– I tjueårene hadde han reist rundt hele kysten på Vestlandet for å samle informasjon til en forskningsstudie.

Det åpnet en helt ny dør for Julie, og hun stilte seg selv spørsmålet:

«Hva annet er det jeg ikke vet om deg?»

De nærmeste som de fjerneste

Professor i klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen, Elisabeth Flo-Groeneboom, forteller at dette ikke er uvanlig.

– Man innser kanskje ikke helt at man har begrenset tid med besteforeldrene sine. Så man snakker kanskje ikke så mye med eller blir kjent med dem før det er for sent.

Elisabeth Flo-Groeneboom mener at de unge ikke trenger å forsiktig tilpasse seg eller fremgangsmåten sin, men heller snakke med besteforeldrene som en hvilken som helst person. – De er mer robuste enn noen tror. Foto: Theodor Flo-Groeneboom

Flo-Groeneboom forteller at flere nok kan kjenne seg igjen i problemstillingen nå enn før. Det er det særlig to grunner til:

Vi får barn senere enn før. Det gjør at tiden med besteforeldrene er mer begrenset. Norsk kultur. I Norge er det vanligere at man er mer distansert fra storfamilien. Det finnes gode tilbud for hjemmetjenestene og sykehjem og derfor er det mindre vanlig med generasjonsboliger. I tillegg er familien ofte spredt rundt landet, da unge reiser for å studere.

Derfor er det ikke uvanlig at en kan sitte rundt bordet denne julen med mennesker som du anser dine nærmeste, men som du likevel ikke kjenner historien til.

– Hvordan kan man bryte ut av dette mønsteret?

– Det aller viktigste som ung er å legge litt fra seg ideer man måtte ha om hva en eldre person tenker, ønsker eller har av erfaringsgrunnlag. Tenk heller på de som en hvilken som helst person du ønsker å bli kjent med, sier Flo-Groeneboom.

Et godt hjelpemiddel er å ikke tenke på de eldre som en helhetlig gruppe, men at alle i den gruppen er enkeltindivider.

– Forskning har vist at den feilen man oftest gjør er å ikke snakke med dem om de viktige, men kanskje også krevende temaene i livet før det er for sent.

– Vær derfor mer bekymret for de tapte samtalene enn for å si noe galt, sier professoren.

Snudde opp ned på relasjonen

Denne åpenbaringen fikk Julie høsten 2015. Og relasjonen hennes til farfaren endret seg raskt.

Hun snudde opp ned på forholdet dem imellom og begynte å stille ham spørsmål, selv om det i alle år hadde gått den andre veien.

– Besteforeldrene mine har alltid vært flinke til å fortelle og dele. Men de har aldri snakket om ungdomsperioden deres.

Farfaren ble født i 1925. Han opplevde derfor andre verdenskrig som ungdom. Og Julie fikk vite noe som kan skyldes hele hennes eksistens. Da Julie så Max Manus filmen med familien, sa noen i familien at farfaren sitt navn var et av de som ble kastet i peisen. Og hvis ikke det hadde skjedd, hadde han blitt trukket inn i krigen. Det kunne forandret mye. Kanskje hadde aldri farfaren og farmoren møttes. Og Julie ville aldri vært her i dag. Mer informasjon ledet til flere spørsmål: – Jeg begynte å spørre om hvordan besteforeldrene mine møttes. Og det var en 17. mai. Farfar fulgte farmor hele veien hjem. I 1951 giftet de seg. Farfaren hadde et nært forhold til barnebarna og tilbragte mye tid med de i hjembyen deres Haugesund. "Gjett hvem som er taper - vinner?"

Historiene kom som perler på en snor, og hun ble kjent med farfaren som noe helt annet enn bare en sidekarakter.

Julie ble kjent med farfaren som hovedpersonen i hans eget liv: Georg Godtfred Klausen.

Bare tre år etter åpenbaringen døde farfaren. Og Julie sitter fortsatt igjen med mange spørsmål hun aldri vil få svar på.

– Jeg skulle ønske jeg visste mer. At jeg hadde begynt å spørre litt tidligere.

I 2016 feiret familien julen sammen for siste gang. Året etter lå Georg på sykehuset i julen. Foto: Klausen-familiens album

Bestevenner med 66 års aldersforskjell

Noen som har brukt tiden godt fra start, er Linnea (20) og Åse Helgesen (86). Åse er Linnea sin oldemor. De to er bestevenner.

– Det er noe helt spesielt med Linnea, forteller Åse, mens hun stryker oldebarnet på kinnet.

Oldemor Åse forteller at hennes avdøde ektemann elsket å ha alle barnebarn og oldebarn på besøk. En gang tullet han, tror hun, og sa at Åse måtte sove på sofaen så absolutt alle barnebarna kunne sove på rommet deres. Foto: Karoline Forberg / NRK

Hele barndommen sov Linnea så ofte som mulig hos oldemoren sin.

– Hva er hemmeligheten for å bli så nære som dere?

– Vi kan snakke om alt. Det er veldig viktig, for de unge også, sier oldemor Åse.

– Hun var den første jeg fortalte at jeg fikk mensen, sier Linnea og ler.

Hun forteller at oldemor Åse alltid har vært åpen med henne om alt mulig.

– Jeg har ingen hemmeligheter for deg, sier Åse.

Men der rykker det i ansiktet til Linnea.

– Jeg har kanskje noen hemmeligheter, men oldemor er helt åpen. Det har hun alltid vært.

Nederst i saken stiller Linnea oldemoren sin et spørsmål. Da får Linnea høre noe helt nytt om oldemoren sin og latteren runger i rommet. Foto: Karoline Forberg / NRK

De har en TikTok-konto sammen, med 16.500 følgere, hvor de gjør alt fra å danse til å smake på nye godterier.

– Jeg får en del kommentarer fra unge hvor de skriver at de skulle ønske de var like nær sine besteforeldre, forteller Linnea.

Hun tror det er mange unge som kan kjenne seg igjen i følelsen av å ikke kjenne besteforeldrene sine så godt.

Eldres ensomhet øker i jula

– Vi vet at ensomhet gjerne øker i store høytider, som jula, sier Geir Selbæk.

Han er forskningssjef i Nasjonalt senter for aldring og helse. I en forskningsstudie Selbæk er med i, kommer det fram at omtrent én av fire over 60 år føler seg ensomme.

Selbæk forteller at det de siste tiårene ser ut til å ha vært et økende skille mellom de to generasjonene, fordi både barnebarn og besteforeldre er opptatt av å leve sine egne liv.

Noe som kan vise seg å være lite bærekraftig.

– En studie viser at omsorg for barnebarn er en av de tingene som kan redusere ensomhet hos de eldre, forteller Selbæk.

Store begivenheter, som jula, forsterker ensomhetsfølelsen hos de rammede. Og 1/4 eldre over 60 år føler seg ensomme. Illustrasjon: Marco Vaglieri / NRK

– Tror du at en god samtale med en besteforelder i jula kan påvirke deres ensomhetsfølelse?

– Det tror jeg absolutt, sier Selbæk.