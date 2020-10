På grunn av for få passasjerer varslet Hurtigruten forrige uke at de stopper anløpene mellom Bergen og Bodø. Både passasjerer og gods må eventuelt finne andre måter å komme seg frem på.

Neste uke stopper også Fjord Line sine seilaser til og fra Bergen, av samme grunn.

– Det er dramatisk for norsk transport at både Hurtigruten og Fjord Line ikke anløper Bergen. Konsekvensen er at store mengder gods vil måtte i større grad transporteres på vei, sier Per Anders Brattgjerd i Nor Lines, som er de ansvarlige for godstransporten som går med Hurtigruten.

TIL KAI: Fjord Lines MS «Bergensfjord» kom til Bergen i 12.30-draget fredag, men fra 27. oktober kuttes alle avganger mellom Bergen og Hirtshals ut året. Her på hurtigruteterminalen, ved siden av MS «Finnmarken». Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

Kjører fra Kristiansand

NRK har bedt Fjord Line og Hurtigruten om tall på hvor mye gods som går med skipene. Rederiene bruker forskjellige måleenheter, og det er forskjellig hvilken informasjon de vil dele.

Fraktdirektør Claus Riis i Fjord Line forteller at de transporterte 15.000 fraktenheter inn og ut av Bergen i 2019. Størsteparten av fraktenhetene, om lag 90 prosent, var trailere.

Uten daglige anløp til Bergen betyr det at 18 lastebiler må komme seg til og fra Vestlandet på en annen måte etter den siste avgangen mot Bergen 29. oktober.

– Vi regner med at mange av våre kunder som nå seiler til Bergen, vil seile til Kristiansand og kjøre videre derfra, sier Riis.

Regjeringen vedtok i 2016 en plan for å flytte store deler av godstransporten fra vei til sjø. Dette for å kutte klimautslipp.

DANSKEBÅTEN: MS «Stavangerfjord» skal ligge i opplag, mens MS «Bergensfjord» skal gå i transportrute fra Kristiansand til Hirtshals, og stoppe i Stavanger to ganger i uken. Foto: Jon Bolstad / NRK

750 lastebiler i måneden

Nor Lines vil ikke opplyse hvor mye gods de frakter inn og ut av Bergen for Hurtigruten, men sier at godsmengden på ett hurtigruteskip tilsvarer rundt 11 lastebiler. Over halvparten av disse igjen er sør for Bodø, der Hurtigruten nå skal snu.

Fravær av Fjord Line og Hurtigruten betyr med det at minst 25 flere lastebiler må kjøre lange distanser i Norge hver eneste dag, så lenge disse fraktrutene ikke går.

I måneden betyr det at 750 flere lastebiler kjører lengre distanser på veiene.

Riktignok står Hurtigruten og Fjord Line for en mindre del av godstrafikken i Bergen. Ved de offentlige kaiene gikk 723.766 tonn gods gjennom Bergen havn i 2019, drøye 16.000 av de med Hurtigruten.

Likevel mener maritim leder Christian Hafstad i Bergen havn at det er stor betydning at rederiene ikke lenger seiler til Bergen.

– Det blir utrolig leit. Økonomimessig er vi nok ganske godt stilt fordi vi har mye forskjellig trafikk, men det er det ikke alle havnene langs kysten som har, sier han.

TRIST: – Det blir utrolig leit, sier Christian Hafstad maritim leder i Bergen havn. Foto: Ole Kollstrøm Heilevang / NRK

– Ingen sjanse å drive lønnsomt

Både Fjord Line og Hurtigruten sier de er opptatt av miljøet, men at det ikke går rundt hvis de skulle fortsatt å seile nå.

– Det er veldig dyrt å seile strekningen til Bergen og tilbake. Uten passasjerer har vi ingen sjanse til å drive det lønnsomt, sier Riis.

Han sier at Fjord Line blant annet har et samarbeid med Rema 1000 om å frakte gods mellom Bergen og Stavanger, på vei til og fra Danmark.

– Konkret betyr det at varene må inn på landeveien. Det er trist, sier Riis.