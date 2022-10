Mange besøkte Flåm zipline

Over 16 tusen besøkande har teke ziplina i Flåm denne sesongen. – Me er veldig nøgde, fortel Ingrid Grymyr, driftsleiar for Flåm zipline. Førre helg avslutta dei sesongen og vonar at årets resultat er eit bilete på den nye normalen etter pandemien.