Måløybrua er stengd

Måløybrua er permanent stenget i samband med vind og uvêr på brua.

– Vi har også fysisk til stades på staden for å vere sikre på at trafikk ikkje køyrer over under forhold som ikkje er trygge, seier trafikkoperatør Ken Ove Holm i Statens Vegvesen.

Stenginga vil halde fram så lenge uvêret held på.

Fjordenes Tidende melde først om stenginga.