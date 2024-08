Mållagsleiaren ber NTNU-rektor avklare nynorsk-utspel

– Dekanen ved Noregs største universitet målber eit syn på denne saka som eg meiner rektor som øvste leiar er nøydd å avklare om han stiller seg bak eller tek avstand frå.

Det seier leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge, om eit forslag frå NTNU-dekan Øyvind Weiby Gregersen.

Gregersen føreslår mellom anna å kutte i sidemålsundervisninga på vidaregåande for å få meir plass til realfagsundervisning.

Bakgrunnen for Gregersen sitt forslag er at nesten fire prosent færre elevar vel realfag i vidaregåande enn for fire år sidan, ifølgje tal frå Utdanningsdirektoratet.

– Dette forslaget går stikk i strid med gjeldande lovgjeving, det ansvaret akademia har for å styrke nynorsk, og gjeldande norsk språkpolitikk, seier Hauge.