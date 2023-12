Mållaget merkar Fosse-effekt

Noregs Mållag merkar no Fosse-effekten. Det seier leiar Peder Lofnes Hauge. Etter at det i oktober vart kjent at nynorskforfattaren Jon Fosse var tildelt Nobellprisen i litteratur har mållaget fått 1200 nye medlemmer. – Det er tydleg at mange feirar prisen til Fosse med å melde seg inn i Noregs Mållag, seier Hauge