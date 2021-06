Mai vart snumånaden: Rimon er ein av fleire tusen som er tilbake i jobb

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Der det før var stille, er det no blitt liv og røre.

Då er sjølv lyden av folk som slurpar i seg kaffi verdt å sette pris på.

– I staden for å sitte heime og kjede seg, så kan eg vere her på arbeid, treffe kollegaer og gjester, seier Rimon Skildheim Dawoud.

Han er kokk ved Kardemomme kafe i Førde i Sunnfjord, og er tilbake i arbeid etter å ha vore permittert under koronapandemien.

Kona er ikkje like heldig.

– Ho er permittert og arbeider berre 50 prosent. Vi håpar vi snart kan gå tilbake til normalen, seier Rimon.

– Ein stor nedgang

I løpet av mai falt talet på arbeidssøkarar med 6300.

– Ein stor nedgang, seier arbeids- og velferdsdirektør i Nav, Hans Christian Holte.

Han seier effekten av gjenopninga, lågare smittetrykk og dei siste nasjonale lettingane vert meir synleg neste månad.

Sjølv om samfunnet byrjar å likne seg sjølv, vil koronapandemien sette spor i ei god stund framover, varslar Anne Kverneland Bogsnes, direktør i Nav Vestland.

– Det vil ta noko tid før vi er tilbake på nivået før pandemien. Kanskje må vi vente heilt til utgangen av 2023 før vi er tilbake der, seier ho.

Nedgangen i mai var størst blant personar med bakgrunn frå butikk- og salsarbeid, følgt av serviceyrke og anna arbeid, samt reiseliv og transport.

Ved utgangen av mai var 94.100 personar registrert som heilt ledige.

Til samanlikning var 59.800 heilt ledige i mai 2019, før pandemien slo inn.

BIT SEG FAST: – Om vi ikkje slåst mot dette med kraftfulle tiltak, kan vi få ei arbeidsløyse som bit seg fast, seier Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Jil Yngland / NTB

– Kan få ei arbeidsløyse som bit seg fast

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sa i mai at han er særleg bekymra for dei som berre rakk å få «éin fot innanfor arbeidslivet» innan pandemien festa grepet.

– Om vi ikkje slåst mot dette med kraftfulle tiltak, kan vi få ei arbeidsløyse som bit seg fast, sa han til NTB.

Heller ikkje Nav-direktøren vil friskmelde arbeidsmarknaden:

– Slik vi ser det vil arbeidsløysa for 2021 vere like høg som det høgaste nivået som under oljekrisa i 2015-2016, seier Kverneland Bogsnes.

Under pandemien har dagpengemottakarar fått tilbod om læring på grunnskole- og vidaregåande samt fagskoleutdanning, under visse føresetnader.

Ordninga skal i utgangspunktet stanse 1. oktober, men det er varsla at ho kan bli permanent.

OPEN: Nedgangen i talet på arbeidsledige har vore størst blant personar med bakgrunn i butikk- og salsarbeid. Foto: Vegar Erstad / NRK

Folk meir villige til å flytte på seg

– Mange fleire enn vi trudde er villige til å flytte på seg i forbindelse med jobb. Det er ei klar forandring frå tida før koronapandemien, seier Kathe Arnesen, som er prosjektleiar i rekrutteringsforum Sunnfjord.

Ei undersøking Sunnfjord Utvikling har gjort i samarbeid med Norstat viser at fleire er villige til å flytte på seg og endre arbeidsoppgåver for å kome tilbake i arbeidslivet.

Arnesen trur tendensen vil halde fram:

– Eg trur vi vil sjå ein større mobilitet og fleksibilitet. At nokon er litt på kontoret og litt på heimekontor.

UROLEG: Anne Kverneland Bogsnes, direktør i Nav Vestland, er glad for at ein ser ei positiv utvikling i tal på arbeidsledige, men meiner talet framleis er for høgt. Foto: Ida Yasin Andersen / NRK