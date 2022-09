Må tømme ut geitemjølk

Geitebonde Anne Karin Hatland i Skjerdal i Aurland står i fare for å måtte tømme ut over 400 liter mjølk. Dette på grunn av at mjølkebilen ikkje kjem seg inn til bygda fordi eit ras har stengt vegen. – Det er veldig trasig om vi må tømme ut mjølka, seier ho.