Må tola inndraging av våpen etter uforsvarleg oppbevaring

Ein mann frå ein av omlandskommunane til Bergen får ei rifle, to pistolar, og ammunisjon inndrege etter at han oppbevarte desse mellombels i eit hus på Stord. Det kjem fram i ein dom frå Haugaland og Sunnhordland tingrett. Mannen er tidlegare ustraffa. Våpena vart funne etter ei ransaking frå politiet, og eitt var skarpladd. Tiltalte hevda at han oppbevarte desse på Stord grunna skader i huset sitt. Og at dette var mellombels oppbevaring, på lik linje med oppbevaring under jakt på t.d. ei hytte. Dette var retten usamd i. Våpena vart difor inndrege.