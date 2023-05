Må svare for bilbulking og truslar

Ein mann frå Nordfjord må møte i Sogn og Fjordane tingrett der han står tiltalt for fleire ting. Ein haustdag i fjor sparka han ned ei dør då han prøvde å kome seg inn i eit hus. Han sparka også til ein bil same kveld slik at den fekk fleire bulkar. I tillegg dundra han laus på eit anna køyretøy slik at også den fekk skader. Nordfjordingen er også tiltalt for truslar, ordensforstyrring og for å ha plaga politiet, skriv Fjordenes Tidende.