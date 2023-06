Må stemme om Bybanen på nytt etter tabbe

En formell tabbe gjør at to av bybaneplanene må behandles på nytt i september, skriver Bergensavisen. Problemet er et par vedlegg som viste seg å være utdatert.

– Saksfremstillingen og vedtakspunktene omhandler og viser til de korrekte vedleggene, men de riktige vedleggene er ikke korrekt knyttet til bystyresakene, sier byutviklingsbyråd Ingrid Nergaard Fjeldstad (V) til avisen.

Vedtaket blir dermed ikke gjort før etter kommunevalget, men det er likevel det sittende bystyret som skal stemme over sakene.