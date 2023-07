Må sikre bil med stroppar

Ein bil har køyrt delvis utfor Norsvegen på Nordfjordeid. Ifølgje politiet måtte førar halde på bremsen for at bilen ikkje skulle trille vidare. Ein politipatrulje og bilbergar er no framme, og skal ha fått bilen mellombels sikra med stropper. Ingen personar er skadde, og politiet har ikkje mistanke om at førar er ruspåverka.