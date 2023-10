Må riva deler av omstridd kaianlegg

Deler av ei stor kai på Teistholmen i Fitjar må vekk. Det har Statsforvaltaren i Rogaland bestemt etter eit tilsyn i september. Kaianlegget vart i si tid bygd ulovleg, men Fitjar kommune ville la nåde gå for rett og bestemte at kaianlegget kunne stå. Etter ein lang klagerunde med kommune og statsforvaltar, har Statsforvalteren i Rogaland sagt endeleg nei. Dei meiner «dispensasjon medfører betydelege ulemper for eit svært viktig regionalt friluftsområde, og for eit landskap av nasjonal interesse.» Det var Sunnhordland som først omtalte avslaget.