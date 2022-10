Må punge ut etter rattfyll

Ein mann i 20- åra frå Nordfjord var rusa då han blei stoppa av politiet ein søndag morgon i januar. No må han ta konsekvensane. Sogn og Fjordane tingrett dømte mannen til å betale 9000 kr bot, samt at han fekk 18 dagar i fengsel på vilkår med ei prøvetid på to år. Han må også greie seg utan førarkortet i 21 månader og må ta ny førarprøve når den tid kjem.