Må møta i retten etter å ha avliva hønsehauk

Ein mann frå Tysnes må møta i retten etter at han i fjor haust tok livet av ein hønsehauk som hadde komme inn i hønsegarden. Påtalemakta meiner han har brote lova om naturmangfald. Seinare skreiv han om historia på Facebook, og la ut hauken på Finn. Problemet var at hauken er freda. Dermed vart han meldt til politiet av organisasjonen Noah, skriv Haugesunds Avis. Til avisa seier mannen at han ikkje ante noko om lovverket. Han har fått eit førelegg på 16.000 kroner, som han ikkje har vedteke. Dermed hamnar saka i retten.