Må levere dødsattest eller helseattest for å få slettet Facebook-konto

– Jeg skulle sikre kontoen min, og endte opp med å miste tilgang til persondata som har blitt samlet siden 2007.

I påska skulle Ingvild Blomsø slå på tofaktorautentisering for å styrke sikkerheten på sin Facebook-profil.

Det betyr at du får tilsendt en kode, eller bruker en annen app, til å legge til et ekstra trinn i innloggingsprosessen.

Men i prosessen gikk noe galt. Neste gang hun skulle logge på kontoen sin, mottok hun ikke den ekstra koden.

– Kontoen er så sikra at jeg ikke kommer inn selv, sier hun.

Død eller utilregnelig?

Over to måneder senere får hun fremdeles hverken logget inn eller slettet kontoen.

Blomsø forteller at hun blant annet har kontaktet Datatilsynet, Slettmeg.no og snakket med kollegaer i IT-selskapet hun jobber i. Hun er frustrert over mengden persondata som nå er på avveie.

Å bli stengt ute uten muligheter til å slette kontoen er først og fremst irriterende, forteller Blomsø. Foto: Camilla Salas-Gulliksen / NRK

– Mine data er nå helt og holdent i noen andres hender, paradoksalt nok fordi jeg ville sikre dem, sier hun.

Etter å ha brukt flere timer på å grave i Facebooks retningslinjer, fant hun til slutt et digitalt skjema som kanskje kunne være løsningen på problemet.

Det virker som hennes eneste mulighet for å få slettet kontoen er enten å erklæres død, eller få en attest fra helsepersonell.

– Så jeg kontaktet en lege som kanskje kunne hjelpe meg, forteller hun.

Dette digitale skjemaet fant Blomsø i Facebooks hjelpesenter. Foto: Skjermbilde av facebook.com

– Drøyt at man må gå så drastisk til verks

Tidligere var det mulig å sende inn bilde av gyldig legitimasjon for å få slettet kontoer man ikke lenger hadde tilgang til.

Etter måneder med frustrasjon bestilte Blomsø til slutt en legetime for å høre om de kunne hjelpe henne å få tilbake kontrollen over kontoen.

Ifølge Blomsø hadde legen selv uttrykt at det ville vært krevende for ham å miste tilgangen til Facebook, og det var ikke noe problem for ham å skrive en attest som forhåpentligvis kunne få henne ut av frustrasjonen.

Han forsikret om at han skulle skrive denne attesten med varsomhet. Attesten har hun ikke mottatt ennå.

– Det er drøyt at man må gå såpass drastisk til verks – og koble på helsevesenet – dersom man vil ta tilbake kontrollen. Hvorfor kan man ikke f.eks. bruke BankID for å identifisere seg? spør Blomsø.

– Og om man får tak i en slik attest, er det ingen garanti for at det faktisk funker.

Selv om hun oppretter nye passord, stopper alltid innloggingsprosessen når Facebook ber om autentiseringskoden. Foto: Camilla Salas-Gulliksen / NRK

– Føler man mister kontrollen

– Det akkumuleres jo mye data over 15 år, så man føler kanskje at man mister kontroll over store deler av sitt digitale liv, sier Anders Ballangrud, seniorkommunikasjonsrådgiver hos Datatilsynet.

Han sier dette er et kjent problem som i utgangspunktet er en sak mellom den enkelte person og selskapet.

Han forteller at de får en del henvendelser fra enkeltpersoner som har mistet tilgangen til sine sosiale medier.

– Det kan oppleves alvorlig nok for en enkeltperson, og dessuten irriterende og kjipt, sier han.

Stort sett kan de fleste konflikter løses ved å ta direkte kontakt med selskapet.

Innloggingsproblemer på sosiale medier er ikke uvanlig, forteller Ballangrud hos Datatilsynet. Foto: Ilja C. Hendel

Men om det ikke nytter, har man likevel en del rettigheter som forbruker, ifølge Ballangrud.

Han forteller at han ikke kjenner til Meta sine metoder for å verifisere at eier av konto er riktig person.

– Meta er uansett forpliktet til å følge alle pliktene i GDPR, som blant annet betyr at de må legge til rette for at brukere kan få tilgang til egne data og få slettet opplysninger om seg selv, sier han.

– Mange kontakter oss

Karoline Hultman Tømte er faglig leder hos Norsk senter for informasjonssikring som står bak slettmeg.no. Hun forteller at også de kjenner godt til problemstillingen.

–Veldig mange brukere kontakter oss fordi de ikke når gjennom hos Facebook, og føler seg maktesløse, forteller Tømte.

Ventetiden på å få gjenopprettet en konto er ifølge henne lang, og hun forteller at det for mange er utfordrende å miste tilgangen på bilder, chathistorikk, vennelister, minner og historikk.

– En annen ting er usikkerheten når man ikke vet hvem som har tilgang på og kontrollerer denne informasjonen, og hva den kan brukes til. Dette kan føre til stress og være svært ubehagelig for den det gjelder, og er en krenkelse av privatlivet, sier hun.

Facebook og Meta har et ansvar for å i vareta brukerne sine og sørge for at tjenestene fungerer som de skal, sier faglig leder hos Norsis, Karoline Hultman Tømte. Foto: Norsis

– Bruk hjelpesentrene

Ifølge kommunikasjonssjef Camilla Nordsted i Meta, som drifter Facebook, er det vanskelig å si nøyaktig hva som har skjedd med kontoen til Blomsø. I en e-post til NRK skriver hun følgende.

– Vi investerer betydelig for at våre plattformer skal være trygge og sikre for alle som bruker dem. Vi forsøker dessuten å hjelpe våre brukere så godt som mulig ved å tilby en rekke verktøy og sikkerhetsfunksjoner, via våre hjelpesentre, forklarer hun.

Meta er eier av flere sosiale plattformer, som Facebook og Instagram, og har over 3 milliarder brukere.

– Vi arbeider hele tiden med å forbedre hjelpefunksjonene som vi tilbyr våre brukere, men erkjenner at vi alltid kan bli bedre, sier hun.

Svar fra Facebook Ekspandér faktaboks Det er vanskelig å si hva som kan ha skjedd spesifikt med denne kontoen uten flere detaljer, men på vårt hjelpesenter kan du lese mer om hva du kan gjøre hvis du har problemer med å logge inn på Facebook-kontoen din. Om man velger å slette kontoen sin vil også profilen, bildene, innleggene og videoene dine og alt annet du har lagt til, blir slettet for godt. Metas sosiale plattformer, som Facebook og Instagram, er gratis plattformer med flere enn tre milliarder brukere, og vi investerer betydelig for at våre plattformer skal være trygge og sikre for alle som bruker dem. Vi forsøker dessuten å hjelpe våre brukere så godt som mulig ved å tilby en rekke verktøy og sikkerhetsfunksjoner, via våre hjelpesentre. Vi arbeider hele tiden med å forbedre hjelpefunksjonene som vi tilbyr våre brukere, men erkjenner at vi alltid kan bli bedre.

NRK har ikke fått svar på alle spørsmålene som ble stilt til Meta.