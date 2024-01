Må i retten for brannstifting

Ein yngre person er tiltalt for brannstifting, trugsmål og skadeverk etter at vedkomande tende på ein klut med bensin i ei flaske og kasta den inn eit vindauge i eit leilighetskompleks på Nordfjordeid i Stad kommune. Husværet vart påført omfattande brann- og sotskadar, og skadeomfanget er rekna til kring 1.500.000 kroner, skriv Fjordenes Tidende. Tiltalte er og skulda for å ha truga fleire personar fordi han meinte dei overvaka og forfulgte han.