Må i fengsel og betale 42.000 kr etter fyllekøyring

Ein mann i 40- åra må sone 28 dagar i fengsel og må betale 42.000 kroner i bot etter at han køyrde med 2,55 i promille. Hendinga skjedde i november i fjor i Sunnfjord. Mannen krasja også bilen sin under fyllekøyringa, noko han også blei dømt for i Sogn og Fjordane tingrett. Han var også tiltalt for at han drakk alkohol etter dette uhellet, men dette punktet gjekk han fri for. Mannen får ikkje køyre bil i Noreg dei tre neste åra.