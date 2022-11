Må i fengsel etter båtfyll

Ein mann frå Sunnhordland må 16 dagar i fengsel etter at han køyrde båt med ein promille på 2,13 i august i år. Hendinga skjedde i båthamna på Husnes i Kvinnherad. Haugaland og Sunnhordland tingrett slår fast at båtkøyring med promille på over 2 skal straffast med fengsel utan vilkår. Den dømte hadde heller ikkje gyldig båtførarbevis, og må no venta halvanna år før han får ta dette. Han har erkjent forholdet.