Må ha vinterdekk på Strynefjellet

Trafikantar som skal over riksveg 15 Strynefjellet må bruke vinterdekk, seier trafikkoperatør Barbro Evensen Venhagen ved Vegtrafikksentralen. – No har vintervêret meldt seg og då må ein ha vinterdekk. Det er ikkje bør, men må, seier Venhagen. Det er snø, men også litt vind på fjellovergangen. – Då blir bakken polert slik at det blir enda litt glattare. Då hjelper det ikkje med nye sommardekk heller, seier trafikkoperatøren til NRK.