Lysutstyr for over 80.000 kr stolne – politiet ber folk vere på vakt

Politiet ber folk vere på vakt etter fleire tjuveri av lysutstyr på køyretøy i Sogn. To av tjuveria fann stad på Kaupanger i Sogn der påmontert lysutstyr på ei gravemaskin og traktor er klipt av og fjerna. Også på Vadheim i Høyanger kommune har ubedne tjuvar vore på ferde, fortel Askel Rødland, straffesaksansvarleg i Sogn og Fjordane til NRK. Her er det fjerna lysutstyr frå ein lastebil. Ifølge Sogn Avis er verdiar for 82.000 kroner stolne.

Truleg har tjuveria skjedd i påska, og eitt av dei har skjedd natt til 30. mars. Då er det gjort observasjonar av to personar rundt tidspunktet politiet trur tjuveria skjedde. Politiet har video av det dei trur er gjerningspersonane. Rødland seier det kan vere omreisande kriminelle som står bak, og som er ute etter ei spesiell type varer som dei sel vidare. Kvar vår dukkar nemleg slike tjuveri opp, anten det er lysutstyr, GPS utstyr frå anleggsmaskiner eller båtmotorar tjuvane er ute etter, fortel Rødland.

Han oppmodar folk som har sett noko mistenkeleg om å tipse dei. – Ofte vil tjuvane vere på staden ein dag eller to i forkant og sjå seg ut objekt dei vil stele, seier Rødland. Han ber folk om å sjekke og sikre gjenstandar som lett kan stelast.