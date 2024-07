Lyngbrann i Sveio

Brannvesenet har rykket ut til melding om brann i terreng i Sveio.

Det meldes om høye flammer i gresset, men foreløpig har ikke brannvesenet sett det nødvendig med evakuering.

Like over klokken 18.00 melder brannvesenet at de har kontroll på brannen.