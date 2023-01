– Ingen har lyst til å bli bussjåfør når det er så vanskelig å bli det.

Lukas Skrede (20) gikk yrkessjåfør-linjen på Os videregående skole utenfor Bergen.

På et tidspunkt måtte han velge mellom å bli lastebilsjåfør eller bussjåfør.

I likhet med de fleste andre i klassen valgte han lastebil.

– De fleste så for seg en stor, svart trailer. Jeg ble også blendet av hvor stort alt var, men egentlig gikk jeg på en kjempesmell.

Lange, uforutsigbare dager og netter bak i traileren gjorde at han angret. Han ville heller bli bussjåfør.

Men det var vanskelig.

– Det valget var egentlig «point of no return».

Det burde være lettere for unge yrkessjåfører å få lov til å kjøre buss, mener Lukas Skrede (20). Han hoppet av bare én måned før han fullførte fagbrevet som yrkessjåfør. Hadde han fullført, måtte han ventet i fire år før han kunne kjørt buss. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

Måtte hoppe av og begynne på nytt

Du må være 24 år for å få lov til å kjøre buss i Norge. Men dersom du er lærling som bussjåfør, får du dispensasjon for alderskravet.

Men hvis du har valgt lastebil, men heller vil kjøre buss, har du et problem.

Da må du vente til du blir 24 år før du får ta bussertifikatet.

20 år gamle Lukas hoppet av bare én måned før han fikk fagbrevet som yrkessjåfør. Hadde han fått fagbrevet, måtte han ventet i fire år.

For du kan nemlig ikke være lærling i noe du allerede har fagbrev i.

Lukas mener at det burde vært mulig for ham å bytte fra lastebil til buss etter fullført yrkessjåførutdanning. Men slik er det ikke.

For å havne bak bussrattet, måtte han ta deler av utdannelsen på nytt.

– Det er urettferdig. De burde gjort et unntak for dem som har relevant erfaring. Vi har jo allerede kjørt tungbil, sier han.

Det har blitt noen ekstra år på skolebenken for Lukas Skrede (20). Bussjåfør og fadder Arne Ingar Åkvik i Tide synes det er synd at veien har blitt så lang. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

Dette er reglene: Ekspandér faktaboks Elevene som går yrkessjåførlinjen på videregående tar det samme fagbrevet. Men på et tidspunkt må de velge om de vil være lærling som lastebilsjåfør eller bussjåfør.

Du må egentlig være 24 år for å kjøre buss og 21 år for å kjøre gods i Norge. Men dersom du er lærling i en relevant bedrift gjøres det unntak for alderskravet.

Men unntaket for alderskravet følger valget ditt. Dersom du velger lastebil, gis det ikke dispensasjon for alderskravet for buss. Dette er to ulike opplæringer.

Når du har fullført fagbrevet som yrkessjåfør, kan du ikke ombestemme deg. Du kan ikke være lærling i noe du allerede har fagbrev i.

Du kan utvide yrkessjåførkompetanse for godstransport til å gjelde for persontransport, eller motsatt, ved å gjennomføre en kompetanseutvidelse. Men fordi det er alderskrav på 24 år for å kjøre buss, må du vente til du når denne alderen før du kan ta sertifikatet. Kilde: Utdanningsdirektoratet, Statens vegvesen

Krever at reglene endres

Det er stor mangel på bussjåfører i Norge. For å tette hullet må det rekrutteres tusen nye sjåfører hvert eneste år fremover.

Næringspolitisk sjef Jofri Lunde i NHO Transport ønsker seg et smidigere utdanningsløp.

– Alle som velger yrkessjåførfaget, må få sertifikat for buss og godstransport samtidig. Da kan de velge hva de vil og variere gjennom hele yrkeslivet sitt.

Hun mener samtidig at det må være lettere å ombestemme seg om du velger «feil» linje på videregående.

– Det er trist at skoleløpet er en barriere. Vi trenger større fleksibilitet. Læreplanene må være tilpasset, slik at vi får rekruttert flere bussjåfører.

Næringspolitisk sjef Jofri Lunde i NHO Transport mener at utdanningsløpet bør endres slik at man får sertifikat for buss og godstransport samtidig. Foto: Moment Studio / Moment Studio

Mener alder gir bedre sjåfører

Seniorrådgiver Arvid Mytting i Statens vegvesen sier at alderskravet på 24 år for buss er likt over hele Europa. Og at alle er pliktet til å følge det.

– Vi har gått lengst for å slippe til de yngre, sier han.

Han mener at gods og persontransport er to helt forskjellige ting.

– Det er krevende å kjøre buss. Du skal transportere mennesker, håndtere folk og opptre korrekt. Den menneskelige biten er viktig. Der vil alder skape en tryggere sjåfør.

Samtidig er han ikke negativ til forslaget om å utvide utdannelsen for yrkessjåfører.

– Alle muligheter

Seniorrådgiver Ole Christian Norum i Utdanningsdirektoratet sier at det er lite de får gjort med utdanningsløpet så lenge kravene er som de er.

– Konsekvensen blir at det koster litt tid for han. Men han har alle muligheter til å bli bussjåfør, sier Norum.

Lukas har fått noen ekstra år på skolebenken. Fordi han hoppet av fagbrevet som yrkessjåfør fikk han mulighet til å bli lærling som bussjåfør likevel.

Nå er han lærling hos busselskapet Tide.

– Det har vært en lang vei og mye motgang, men jeg har fått det til. Heldigvis. Men noe bør gjøres slik at veien blir lettere for andre.