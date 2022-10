Luftrommet over fleire flyplassar stengd etter droneobservasjon

Luftrommet over Sola flyplass og Haugesund er stengd etter droneobservasjon. Fleire fly som skal lette eller lande ved Bergen lufthavn søndag kveld er forseinka eller innstilte, viser nettsida til Avinor.

– Eg kan stadfeste at det er observert ein drone. Den vart observert av eit fly som tok av. Då stenger vi umiddelbart luftrommet som eit tryggingstiltak fram til politiet og flygeleiarane saman vurderer situasjonen som under kontroll. Politiet er no ute og søker etter dronen og droneoperatøren, opplyser pressetalsmann i Avinor, Harald Kvam, til VG klokka 21.05.

Det er forbode å fly drone i Noreg nærare enn fem kilometer frå flyplassar.