Luftambulanse på veg til MC-ulykke

Ein motorsykkel har køyrd inn i ein bil på Hatvikvegen i Os. Det var fire personar i bilen, to vaksne og to barn. Ingen av dei fire er skadd, men luftambulanse er på veg for å frakte MC-førar til Haukeland, skriv politiet på Twitter. Føraren er vaken, men helse ynskjer at han får behandling på sjukehus. Fartsgrensa på staden er 50 km/t. Vegen var stengt ein kort periode etter ulykka, men er no open for trafikk.