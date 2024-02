Lover dispensasjoner fra nye krav

Det vil bli gitt dispensasjoner fra kravet om at alle nye drosjer i Hordaland skal være elektriske fra og med 1. april.

Det er klart etter at saken ble diskutert i hovedutvalg for samferdsel og mobilitet i Vestland i ettermiddag.

Tiltaket er et ledd i klimatiltakene til fylkeskommunen, men drosjeeierne har vært bekymret for manglende infrastruktur for lading.