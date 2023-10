Lovar utdjuping av skipsleia i Florø

Regjeringa lovar i forslaget til Statsbudsjett at innseglinga til Florø by skal vere ferdig utdjupa i 2025. Det etterlengta arbeidet i sjøen skal gjere det tryggare for store skip, mellom anna til Fjord Base. Statsbudsjettet legg også opp til ferdigstilling av utdjupinga ved Mortingsbåen utanfor Florø i 2024. Dette arbeidet er godt i gang.