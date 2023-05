CO₂ i atmosfæren 421 ppm 1,5-gradersmålet +1.05 °C Les mer om klima

Vestlandspolitikarane har fått ein rapport om klimaeffekten av seks planlagde ferjeavløysingsprosjekt på fylkesvegane sine.

Konklusjonen er slik:

Å bytta ferjene ut med bruer vil i alle tilfella føra til større klimagassutslepp i 40-årsperioden etter bruopninga.

Men førebels er det ikkje teikn til at rapporten får politiske følger, for fleirtalet er skeptisk til konklusjonen.

– Det kan ikkje vera slik at innbyggarane på desse stadene skal bli straffa for at me skal innfri klimamåla.

Det seier gruppeleiar for Arbeidarpartiet i Vestland, Arve Helle.

Han meiner ambisjonane om klimakutt ikkje må hindra utvikling på øysamfunna.

– Poenget er jo å driva samfunnsutvikling, òg. Nokon konkluderer med at det beste er å ikkje gjera noko. Eg er definitivt ikkje på den planeten.

Arve Helle (Ap) vil ha samfunnsutvikling på øyane og legga klimarapporten «langt ned i bunken». Foto: Brit Jorunn Svanes / NRK

Ja, men nei

Det er ikkje berre på øyane i Vestland at ideala om framtida til planeten må vika for «kvardagsbehov» og praktisk politikk.

Nordmenn flest og politikarane deira seier ja til klimagasskutt. Men til dømes nei til vindmøller på land. Nei til stopp i oljeleiting. Nei til kjernekraft. Nei til vegetarkost og drivstoffavgifter. Nei til flyskam.

På papiret har Noreg som mål å kutta klimagassutsleppa med 55 prosent innan 2030, samanlikna med utsleppa i 1990. Det har regjeringa og Stortinget bestemt og lova verdssamfunnet gjennom Parisavtalen.

Men Noreg ligg langt bak skjema til å nå klimamåla til dømes i transportsektoren og på sokkelen.

På over 30 år har dei norske utsleppa knapt endra seg. Den nyaste statistikken frå SSB viser at utsleppa i 2021 var 4,5 prosent lågare enn i 1990. Nedgangen frå 2020 var 0,3 prosent.

Målet for dei neste sju åra er altså å kutta klimagassutsleppa elleve gonger meir enn Noreg har klart å kutta dei siste 30 åra.

Ferjedrift i førti år gir lågare klimagassutslepp enn dei samla utsleppa frå brubygging og auka trafikk i den same perioden, konkluderer Multiconsult. Foto: Kjell Arvid stølen / NRK

Vil bygga bru likevel

Fylkespolitikarane i vest står i den same spagaten mellom målsetjingar og tiltak.

Før jul vedtok fylkestinget eit endå meir ambisiøst klimamål enn nasjonen Noreg: Vestland innan 2030 skal bli klimanøytralt. Det betyr at verksemdene, aktivitetane og tilboda til fylkeskommunen skal ha netto nullutslepp.

Til dømes er «klimavenlege fylkesvegar» eit mål.

Likevel seier eit politisk fleirtal no ja til nye fylkesvegbruer, sjølv om dette i sum vil gi høgare klimagassutslepp enn framleis ferjedrift.

– Alle typar vegprosjekt vil ha negativ innverknad på klima. Så det er ei heil rekke andre årsaker – som ferjeavløysing eller rassikring – til at me vel å gjennomføra prosjekta likevel.

Det seier Silja Ekeland Bjørkly, gruppeleiar for Høgre.

Silja Ekeland Bjørkly (H) seier all vegbygging har negativ klimaeffekt, men at mange andre argument taler for bygging likevel. Foto: Høyre

– Ferjeavløysingsplanane i Vestland er kjempegode prosjekt som bind kysten saman.

Det meiner Frank Willy Djuvik i Framstegspartiet. Han får følge av gruppeleiar for KrF, Trude Brosvik.

– Ein kan ikkje stoppa opp med alle investeringar i Vestland der ein verkeleg treng utbetring, medan ein andre stader i landet skal køyra på med firefelts motorveg, meiner ho.

Både Djuvik og Helle seier dei legg denne rapporten «nede i bunken» når dei skal vurdera kunnskapsgrunnlaget for dei ulike prosjekta.

– Kvifor bestilla ein rapport viss de ikkje vil legga vekt på konklusjonen?

– Det var ikkje eg som bestilte rapporten, seier både Helle i Ap og Brosvik i KrF.

– Så de seier: «takk for kunnskapen, men nei takk»?

– Ikkje nødvendigvis, men ferjeavløysing er veldig viktig for lokalsamfunna det gjeld, seier Bjørkly.

Sunnfast er prosjektet i Vestland som vil gi størst auke i klimagassutslepp samanlikna med framleis ferjedrift, ifølge rapporten. Foto: Sunnfast AS

– Mangelfull rapport

Frp og KrF meiner rapporten er basert på usikre anslag og føresetnadar.

– Den har ein del svakheiter og manglar, ifølge Djuvik.

– Det peikar også forskarane på, sjølv om trenden er klar. Så konklusjonane har kanskje ikkje så stor verdi når det gjeld å prioritera, seier Brosvik.

– Men politiske avgjerder er ofte baserte på scenario som ikkje er sikker kunnskap?

– Då kjem det politiske skjønnet inn, seier ho.

Djuvik seier ein må vurdera om dei enkelte prosjekta kan vera positive for både klima og samfunnsutvikling.

Marthe Hammer (SV) meiner ein som politikar ikkje kan sjå vekk frå kunnskap om klimaeffektar. Foto: Nikita Solenov/SV

Skuffa

Marthe Hammer (SV) er skuffa over partia som no vil legga rapporten «i skuffa».

– Me kan ikkje berre sjå vekk frå kunnskap om klimagassutsleppa i ein alvorleg situasjon som verda står ovanfor.

– Kva med dei store klimagassutsleppa ved ei utbygging SV ønsker, til dømes ny jernbane og E16 mellom Bergen og Voss?

– Jernbane er den mest klimavenlege transporten, men me må vera villige til å sjå på alle reknestykka for alle samferdselsprosjekt.

Dersom ferjeavløysingsprosjekt blir gjennomførte, meiner ho tilsvarande klimagassutslepp må bli kutta ein annan stad.