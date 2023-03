Lovar 10–20 millionar til grunneigarane på Snøheia

Under eit informasjonsmøte om vindkraftprosjektet på Snøheia kom det fram at Eviny lovar at grunneigarane kan sjå fram til årlege inntekter på 10–20 millionar kroner, skriv Firda. Dermed vil dei 30 grunneigarane i snitt sitje att med mellom 350.000 og 700.000 kroner i årlege inntekter dersom fjellet blir bygd ut.

Vidare kom det fram til at vindkraftverket vil gje rundt 45 millionar kroner i årlege skatteinntekter til vertskommunane, der Høyanger får 10 millionar og Sunnfjord 35 millionar.