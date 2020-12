Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Utekontakten i Bergen har fått mye mer å gjøre under koronapandemien.

Tallet på barn og unge som får oppfølging gjennom barnevernstiltaket «Der Ungdommen Er» – DUE, som Utekontakten er ansvarlige for, var 80 i mars. Nå er det 145.

– Mange trenger hjelp i hverdagen og voksne de kan stole på, sier Louice Hetland (19).

Hun er erfaringskonsulent i Utekontakten og har tidligere selv fått hjelp gjennom DUE. Nå bruker hun sine egne opplevelser til å hjelpe andre som har det vanskelig.

– For meg betydde hjelpen alt. Koordinatoren min hjalp meg til å bli selvstendig og bidro til at jeg fikk motivasjon i livet.

Hetland bodde i fosterhjem, men hadde behov for å flytte for seg selv. Gjennom DUE fikk hun hjelp til å flytte ut, finne jobb og mestre livet med psykiske lidelser.

FIKK HJELP: – Uten hjelpen fra Utekontakten hadde jeg bare lagt hjemme, sier Louice Hetland. Foto: Stian Røkenes / NRK

Vil gi barn og ungdom gode opplevelser

Rundt i Bergen sentrum møter Hetland hver dag på barn og ungdom som trenger ulik hjelp eller noen trygge voksne å snakke med. Mange av dem har det utfordrende hjemme, noe som gjør det ekstra vanskelig nå i desember.

– Vi møter mange som ikke har gode assosiasjoner til julen. Jeg vil hjelpe dem til å få fine opplevelser.

Sammen med Utekontakten er Hetland derfor med å arrangere julebord i romjulen hvor unge kan komme for å møte andre på sin alder og voksne dem kan snakke med. Hun forteller at julebordet er fullt og at det er venteliste for å få plass.

– Det at folk vil dra på et julebord hvor de ikke kjenner noen, viser jo at det er behov for et trygt sted å feire jul og kanskje noen voksne å snakke med.

MØTER UNGDOM: Utekontakten og DUE skal møte barn og ungdom der de er, og når de trenger det. Foto: Stian Røkenes / NRK

Mange har det ekstra strevsomt i år

Også julaften var Utekontakten ute i gatene og patruljerte, for å støtte ungdommene som sliter med psykiske vansker, rusproblem eller som mangler ett sted å bo.

Avdelingsleder i Utekontakten i Bergen, Sindre Andreassen, forteller at økningen av tallet som trenger hjelp er voldsom.

– I år har vi hatt en pågang vi aldri har hatt tidligere.

Han tror at koronapandemien fører til at familier som til vanlig har det vanskelig, har det ekstra strevsomt i år.

– En del av tilfellene kommer fra hjem hvor ting har rullet akkurat godt nok tidligere, men under korona har stressnivået i familien økt og flere unge trenger hjelp.

Andreassen peker på hjemmeskole, stengte fritidsaktiviteter og at mange foreldre er kommet i en enda vanskeligere økonomisk situasjon. Han tror at Utekontakten og DUE er et godt alternativ til institusjon og andre tøffere tiltak.

– Vi kan hjelpe med alt fra å finne egen bolig, til å ringe og vekke deg om morgenen.

EKSTRA ANSVAR: Stian Andreassen synes at de som jobber med barn og unge har et ekstra ansvar i år, og nå i julen. Foto: Stian Røkenes / NRK

Ser tendensen i Trondheim – færre meldinger i Oslo

Også i Trondheim har uteseksjonen opplevd en markant økning av tallet ungdom de treffer ute. De har også fått flere henvendelser fra unge selv og pårørende, opplyser leder for Uteseksjonen i Trondheim, Camilla Wright.

– Det er flere som rapportorterer at de har det vanskeligere hjemme, og rusbruken blant ungdom har blitt heftigere. En del ungdom merker at de ikke lenger ruser seg for å ha det gøy. De ruser seg for å fortrenge, sier Wright.

I Oslo sentrum har Uteseksjonen i byen derimot sendt færre bekymringsmeldinger til barnevernet i år enn i fjor. De har heller ikke sett en økning i ungdom ute på gatene. Likevel var det ikke så stor nedgang i antallet treff etter nedstengningen i mars.

– Det kan tyde på at de vi vanligvis treffer ute fortsatte å være ute når de fleste andre holdt seg hjemme, sier leder for Uteseksjonen i Oslo, Børge Erdal.

Han sier det har vært gjort en stor satsning på sysselsetting og aktiviteter for ungdommer ute i bydelene i Oslo i år, som trolig har betydd mye for mange unge i år.