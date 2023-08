Løslatt etter angrep på namsmannen

Mannen gikk fullstendig i vranglås da en tjenesteperson fra namsmannen og en låsesmed kom i forbindelse med et tvangssalg. Han skal ha gått fysisk til angrep og fremsatt en rekke trusler, og en av de to skal ha blitt påført to ribbeinsbrudd. Etterpå forskanset mannen seg i en bolig.

Nå er mannen løslatt av politiet, skriver BT. Årsaken er at politiet mener det ikke foreligger fare for gjentakelse eller bevisforspillelse. Saken er fortsatt under etterforskning, og mannen har status som siktet.

Ifølge BT skal det være første gang det har blitt utøvd fysisk vold mot en representant for namsfogden.