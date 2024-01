Løslatt etter å ha skutt mot politistasjonen i Åsane

Mannen som er siktet for å ha skutt mot politistasjonen i Åsane i Bergen i begynnelsen av desember i fjor, er løslatt. Det kommer fram i en avgjørelse fra Hordaland tingrett,

Mannen har tidligere erkjent straffskyld for å ha statt bak skudene mot stasjonen.

«Han har, både i avhør og i retten forklart at han er svært lei seg for det som skjedde, og at det ikke er risiko for at han vil gjøre noe slikt igjen.»

Nå blir han løslatt mot at han skal ha daglig meldeplikt til politiet, og på vilkår av at han holder seg edru, ifølge kjennelsen fra Hordaland tingrett.

