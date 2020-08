Som næraste nabo til Ullensvang kyrkje på Lofthus ligg prestegarden. Det siste året har bustaden blitt totalrenovert for ein prislapp på over 8 millionar kroner.

Sola skin inn i rommet med Sørfjorden utanfor. I taket heng ulike lysekroner. Dei fire stovene har ulike tapet i fargane gult, grønt, blått og brunt, med forskjellige mønster og dekor.

– Her i stovene har det vore sju ulike lag med tapet. Dei som er på veggane no, er slik som det første laget var. Så det ser ganske likt ut som då huset vart bygd i 1866, seier prestebustadinspektør Jan Stedje.

Huset er totalrenovert og modernisert, men fått tilbake stilen frå då huset vart bygd i 1866. Foto: Tale Hauso / NRK

Få søkarar på prestestilling

På Lofthus håpar dei at oppussinga av prestegarden skal lokka ein prest til bygda. Stillinga har stått ledig sidan sommaren 2018.

– Det har vore få søkarar til stillingar som har vore utlyst. Dette er ein rekrutteringsbustad, og det har vi i kommunar der det er vanskeleg å få tak i prest. Og der det kanskje er vanskeleg å få tak i hus til prestane, seier Stedje.

I dag har kyrkja i Noreg 100 ledige prestestillingar, og det har over fleire år vore ein negativ utvikling i nyrekruttering av prestar.

Kurva ser ut til å flata ut, men det vil ta lang tid før det vil hjelpa på. Berre ein av seks prestar i landet er under 40 år.

Og det er distrikta som slit mest.

– Det vi ser er at dei stillingane som er ledige blir ståande ledige over ein lengre periode, vi snakkar om kanskje tre eller fire år før vi klarer å få på plass nokon. Det er lenge å vera utan ein fast prest, seier personalsjef i Bjørgvin bispedømme, Cathrine Halstensen.

Prestebustaden ligg rett ved kyrkja på Lofthus. Foto: Tale Hauso / NRK

Krevjande tid i møte

I det største bispedømet i landet, Bjørgvin, er det for tida 12 stillingar lyste ut.

– Det er i hovudsak i gamle Sogn og Fjordane der vi slit med å få på plass. Vi har brukt litt tid inne i Aurland i Sogn og i Ullensvang i Hardanger.

– Vi har stadig fleire eldre prestar som nærmar seg pensjonsalder, og rekrutteringa står ikkje i stil til avgangen. Vi går ein litt krevjande og spennande framtid i møte. Det blir stor konkurranse om dei prestane som er, seier Halstensen.

Ullensvang kyrkje på Lofthus. Foto: Tale Hauso / NRK

– Viktig at bustadane er attraktive

Den norske kyrkja har hittil brukt tre millionar kroner på å få opp rekrutteringa. Fleire tiltak blir no gjort for å prøva å auka interessa, og Halstensen håpar rekrutteringsbustadane kan vera ein viktig faktor.

– Ingenting er betre enn at vi kan få folk til å bu i dei bustadane. Men samtidig så er det ikkje buplikt lengre, så difor er det viktig at dei er attraktive og at prestane og familiane har lyst å bu i dei.

På Lofthus blir stillinga no lyst ut på ny, med søknadsfrist i september.

– Det er ein spesiell stil her. Trur du dagens prestar likar dette?

– Det er litt diskusjon om kva som er rett å gjera, men her fann vi ut at det var rett å føre stilen tilbake. Men det blir spennande å sjå om det kjem ein prest som har lyst å bu her, seier Stedje.