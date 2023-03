Lokale utøvarar hevda seg

406 skiskyttarar kjempar om edelt metall i Stryn denne helga. Markane IL arrangerer Noregscup og junior-NM i skiskyting, og fleire lokale utøvarar hevda seg fredag:

Johan-Olav Smørdal Botn (Stårheim IL/Team Fosen Yard) vann fellesstart i seniorklassa for menn. Une Christiane Tronerud Kvelvane (Voss Skiskytterlag/Holmenkollen Biathlon) vart nummer to på fellesstart for kvinner senior, mens Andrine Øverland Hatling (Fana IL/Team Fosen Yard) vart nummer tre. Hanna Børve (Kvam Langrenn- og Skiskyttarklubb/Team Fosen Yard) tok andreplass i klassa K20-22. Julie Tronerud Kvelvane (Voss Skiskytterlag/NTG-G) vann fellesstarten i klassa K17.