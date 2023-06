– Det gir oss veldig lite og det ligg ikkje til vårt samfunnsoppdrag å springe etter rikspolitikarar i lokalvalkampen, seier redaktør Sven Arne Vee.

Lokalavisredaktøren i Kinn kommune er lei av rikspolitikarane som dreg på turné for å kaste glans over eigne lokalparti.

Han meiner dei sjeldan kastar særleg lys over lokalpolitiske utfordringar og at utspela ofte har lite substans. Trenden har vorte verre og verre dei siste åra, meiner Ve.

I ein e-post til dei ulike lokalpartia i kommunen skriv han rett ut at rikspolitikarane ikkje vil bli prioritert. Han oppmodar i staden lokalpolitikarane til å ta kontakt og kome med innspel i samband med valkampen.

– Betyr det at dersom statsminister Jonas Gahr Støre dukkar opp, så blir det utan at Firdaposten er til stades?

– Ikkje nødvendigvis. Dersom Jonas, Erna, Trygve eller andre kjem hit med ei nyheit som har stor betydning for området vårt, så vil vi dekke det, seier han. Elles ikkje.

Då Høgre-leiar Erna Solberg nyleg var i Florø, laga ikkje lokalavisa eige oppslag på besøket. Solberg var rett nok med ei sak, men med ei meir nedtona rolle.

Vil ha mindre av Erna og Jonas

Folket støttar at lokalavisene rettar meir fokus på dei som valkampen dreiar seg om.

– Det er dei eg har lyst å høyre frå, seier Stina Bydal Hauge frå Sunnfjord.

– Det er mest interessant å høyre frå dei som kjenner dei lokale sakene best, meiner Stina Bydal Hauge. Foto: Ole Kristian Svalheim / NRK

27 år gamle Solveig Systad frå Førde er einig.

– Det kan bli litt mykje Erna og Jonas, så det er greitt å bli litt meir kjent med dei lokale politikarane, seier Systad.

– For mykje rikspolitikk

Generalsekretær i Landslaget for lokalaviser, Tomas Bruvik, seier det alltid er ein balansegang kor mykje rikspolitikarane skal brukast i lokalvalkampen.

– Samtidig må det sjølvsagt vere heilt opp til redaktøren sjølv å avgjere kva han meiner er relevant i si avis, seier han.

Generalsekretær i Landslaget for lokalviser, Tomas Bruvik, meiner fleire rikspolitikarar ikkje er relevante i valkampen. Foto: Ådne Sandvik Dyrnesli / NRK

Bruvik fortel at lokalavisene stort sett jaktar politikarar i tre år og åtte månader. Så er det fire månader i forkant av lokalvala at politikarane er ekstremt på jakt etter lokalavisene

– Vi har døme på stortingspolitikarar som knapt veit kva kommune dei er i når dei møter lokalavisa. Då er det ikkje veldig relevante, seier han.

Bruvik meiner og at det blir for mykje rikspolitikk og for lite lokalpolitikk i dei store media.

– Eg forstår at det er vanskeleg for dei, men skulle ønska at dei brukte fleire stemmer frå heile landet, seier han.

– Meir opptatt av lokalpolitikk

Professor Yngve Flo ved universitet i Bergen er ikkje samd i at rikspolitikarane har vorte meir synlege i lokalvalkampen. Tvert imot peikar han på lokalvalsundersøkingane som tyder på at rikspolitikarane tek mindre plass i lokalvalkampen no enn på 1990-talet.

– Veljarar har vorte meir opptekne av dei lokale sakene og av dei lokale kandidatane, seier han.

Valforskar Yngve Flo meiner på si side at rikspolitikarar kan vere relevante inn mot valet 2023. Foto: Anders Ekanger / NRK

Forskaren meiner at rikspolitikarane faktisk kan vere relevante også i samband lokalval.

– Aktiviteten i kommunane og på statleg nivå heng i hop. Det er difor viktig for lokalpressa og lokale veljarar å kunne stille rikspolitikarar til veggs i saker som er viktige lokalt, seier han.

Stortingsrepresentant og tidlegare Førde-ordførar Olve Grotle (H) tenkjer det er greitt at lokalavisene rettar søkjelyset mot lokalpolitikarane, men at det kan bli eit vanskeleg prinsipp å følgje.

– Når det kjem rikspolitikarar eller statsråd på besøk kan det komme utfordrande situasjonar der dei i ei setning kjem med ei noko av lokal interesse og i neste setning noko anna.

– Eg trur det kan bli eit skilje som blir utfordrande for Firdaposten, seier Grotle.

I Kinn undrar redaktør Vee på si side om ikkje rikspolitikarane kan la lokalpolitikarane formidle nyhende under lokalvalkampen.

– I den grad dei har noko å komme med politisk som har betydning for folk sin kvardag, eller næringslivet sine vilkår, kan dei ikkje la lokalpolitikarar fronte desse sakene?