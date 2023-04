Lokal skodde – ferjesamband innstilt

Ein kjølig morgon i vest gjer at det er lokal skodde enkelte stader. Det gjer at ferjesambandet Fedje-Sævrøy er innstilt inntil vidare. Lokal skodde kan gjere at det fryse på vegen, dette kan førekome inn i landet og i høgda, melder Vegtrafikksentralen vest.