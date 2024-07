Livsvarig skadd etter trefelling – mann må møta i retten

Ein mann i 30-åra er tiltalt for aktlaus skade på ein annan person etter ei ulukke under trefelling i Meland i Alver kommune i september 2022.

Han må møta i retten i november. Det var BT som først omtalte tiltalen.

Statsadvokaten skriv i tiltalen at dei meiner tiltalte ikkje følgde forholdsreglane for sikker trefelling, mellom anna med tanke på avstand til andre, og fallsone for treet. Han tok heller ikkje nok omsyn til vêr og vindforhold.

Ein annan person, som var i området, fekk difor eit tre over seg. Resultatet vart alvorlege skader, mellom anna i rygg og nakke, som gjer at han sit i rullestol. Han er delvis lam i føtene, og vil vera avhengig av hjelp framover.

Mannen sin forsvarar, advokat Carl-Christian Grythe Hoff, seier til BT at han ikkje ynskjer å kommentera tiltalen.