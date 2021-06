Mandag stenges Litle-Urdalstunnelen på E39 i Alver kommune i Vestland.

Årsaken er at to store steinblokker på mellom 150 og 200 tonn, som står i fare for å rase ut i veibanen, skal fjernes.

Det betyr at både vogntog, bobiler og personbiler må få plass på smale omkjøringsveier rundt Litle-Urdaltunnelen.

Nå som sommerferien er i gang, frykter Statens vegvesen kaos på veiene i området. De ber ferierende bilister om å unngå området om de kan.

– Vi har sjelden gode alternative reiseruter, det er også tilfelle denne gangen, sier prosjektleder Harald Midtun.

2500 passeringer i døgnet

Da vegvesenet oppdaget to store og tunge steinblokker over Litle-Urdaltunnelen, ble det bestemt at veien måtte stenges på kort varsel.

STENGES: Litle-Urdaltunnelen stenges i en uke mens de to steinblokkene over den sprenges løs. Foto: Synne Sørenes / NRK Hordaland

I en pressemelding omtaler vegvesenet jobben med å sprenge løs steinblokkene som ligger henholdsvis 30 og 70 meter over tunnelen som stor og omfattende.

Planen er å bruke puter som blåses opp med trykkluft. Når putene ekspanderer, vil de presse blokkene ut slik at de ramler ned på E39 og videre ut i terrenget.

KLAR OPPFORDRING: Prosjektleder Harald Midtun i Statens vegvesen, ber alle ferierende bilister om å unngå området om de kan. Foto: Synne Sørenes / NRK Hordaland

Gjennom den 440 meter lange tunnelen passerer 2500 kjøretøy i døgnet, det kan legge stort press på de smale alternative rutene i området.

Vegvesenet beklager ulempen stengningen kan medføre for de reisende.

Alternative ruter ved Litle-Urdaltunnelen Ekspandér faktaboks Nordfra: Riksvei 5, ferge Mannheller – Fodnes over Sognefjorden og videre på E16 fra Lærdal eller riksvei13 ferge, Hella – Vangsnes over Sognefjorden og så videre over Vikafjellet til E16 ved Voss. Sørfra: E16 nordøstover til Voss, og derfra riksvei 13 over Vikafjellet eller riksvei 5 fra Lærdal over Sogneforden. I tillegg bes alle reisende om å sjekke 175.no for oppdatert trafikkinformasjon før man skal ut å kjøre.



Kilde: Statens vegvesen

Mens E39 er stengt, blir en av omkjøringsmulighetene fylkesvei 571 ved Masfjorden. I tillegg blir det satt inn en ekstra ferge på sambandet Leirvåg – Sløvåg på fylkesvei 57.

Fergen skal også gå på nattetid.

Valgte den smale veien

VALGTE BORT E39: Bobileier Eva Storrusten velger å kjøre på de smale veiene allerede før E39 stenges. Foto: NRK

Bobileier Eva Storrusten er en av dem som har valgt å ta den smale veien allerede før hovedveien stenges.

– Jeg har jo sett de to steinene som vakler der oppe, det er derfor jeg ikke kjørte den veien i dag, sier hun.

OMKJØRING: Mens Litle-Urdaltunnelen på E39 er stengt i en uke, er den smale fylkesveien 571 ved Masfjorden en omkjøringsmulighet. Foto: Synne Sørenes / NRK Hordaland

Selv om Storrusten har en litt større bil å føre, synes hun det gikk greit denne dagen.

– Nå er det jo lite trafikk og greie forhold, så da går det greit og jeg kan kjøre og slappe av. Hvis det regner og er mer trafikk ville jeg imidlertid vært litt mer betenkt, sier hun.

Manuell dirigering

13 trafikkdirigenter skal etter planen holde trafikken flytende i området til E39 åpnes igjen.

I den anledning har prosjektleder Midttun en klar beskjed til alle ferierende bilister på strekningen:

– Hvis dere har mulighet til å legge ferien til et annet sted enn akkurat dette området her, så vil jeg anbefale det, sier han.