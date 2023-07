Liten auke i juni-trafikken på Flesland

Passasjertalet ved Bergen lufthavn var 3 prosent høgare i juni i år målt mot same månad i fjor, viser tal frå Avinor. I alt var det 613.000 reisande ved Flesland i juni. Trafikken er likevel lågare enn i juni 2019, som var siste normalår før pandemien. Same tendens gjeld for alle lufthamnene til Avinor.